Алексей Шпилевский близок к отставке с поста главного тренера ФК «Пари НН»

В ближайшее время Алексей Шпилевский должен покинуть пост главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород», который на данный момент находится в РПЛ на предпоследнем, 15-м месте.
Ещё после вчерашнего матча со «Спартаком» (1:2) по сообщениям инсайдеров руководство клуба попросило Алексея Шпилевского написать заявление об уходе, но тут встал вопрос об отступных. Дело в том, что специалист подписал контракт с «Пари НН» на три года.
По последней информации, Шпилевский готов пойти на уступки в плане неустойки при досрочном разрыве контракта. Сейчас стороны ведут переговоры о компромиссе.