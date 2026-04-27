Учебники по обществознанию под редакцией Медведева внесли в федеральный перечень

Министерство просвещения России внесло в федеральный перечень учебники по обществознанию для 9−11 классов под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий приказ ведомства размещен на сайте опубликования правовой информации.
В перечень были внесены учебники по обществознанию для 9-го класса, а также учебники базового уровня для 10-го и 11-го классов, главным редактором которых стал Медведев.
Ранее KP.RU сообщал, что в прошлом году Минпросвещения обратилось к Дмитрию Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Как заявила замглавы ведомства Ольга Колударова, политик внес предложения и дал постраничные комментарии, которые вошли в итоговые версии пособия и программы по школьному предмету.