В Таганроге до вечера 28 апреля сохранится подача воды с пониженным давлением

Параллельно ведутся ремонтные мероприятия сразу на трех точках Донского технического водовода. Бригады ликвидируют повреждения недалеко от хутора Пятихатки, в районе села Приморка, а также непосредственно на площадке очистных сооружений. Ранее специалисты уже завершили необходимые манипуляции на воздухосборнике, расположенном на трассе магистрали. К аварийно-восстановительным работам привлечены 27 сотрудников и 12 машин спецтехники.