В Таганроге до вечера 28 апреля сохранится подача воды с пониженным давлением

Подача воды в городскую сеть Таганрога пока осуществляется в ограниченном режиме, из-за чего пониженный напор фиксируется в различных микрорайонах. По словам главы министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, ориентировочное время полного восстановления водоснабжения — 17:00 28 апреля.
Параллельно ведутся ремонтные мероприятия сразу на трех точках Донского технического водовода. Бригады ликвидируют повреждения недалеко от хутора Пятихатки, в районе села Приморка, а также непосредственно на площадке очистных сооружений. Ранее специалисты уже завершили необходимые манипуляции на воздухосборнике, расположенном на трассе магистрали. К аварийно-восстановительным работам привлечены 27 сотрудников и 12 машин спецтехники.
По состоянию на 18:40 запущена в эксплуатацию насосная станция второго подъема (НС-2). В настоящее время продолжается опрессовка трубопровода, однако из-за его значительного диаметра и большой протяженности процесс запуска требует времени.
