Стрелявшему в Трампа предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение

Стрелявшему в президента США предъявили обвинение по трем эпизодам.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный суд в Вашингтоне обвинил Коула Аллена в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно благодаря решению суда.

Мужчина обвинен по трем эпизодам — в покушении на президента США, перевозке оружия и его незаконном использовании. Ему грозит пожизненное заключение. Это уже третье покушение на Трампа за последние годы.

В субботу вечером мужчина с дробовиком ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где шел ужин с корреспондентами Белого дома. Всех эвакуировали, включая президента. Агент Секретной службы был ранен, злоумышленника задержали. Американские журналисты выяснили, что стрелявший в Трампа приобрел оружие легально. У него до этого не было судимостей, а также он поддерживал Украину, но непонятно, что именно являлось мотивом к нападению на главу Белого дома. Ранее KP.RU выявили несколько странностей во время покушения на Трампа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше