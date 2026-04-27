Стрелявшему в Трампа предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение

В субботу вечером мужчина с дробовиком ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где шел ужин с корреспондентами Белого дома. Всех эвакуировали, включая президента. Агент Секретной службы был ранен, злоумышленника задержали. Американские журналисты выяснили, что стрелявший в Трампа приобрел оружие легально. У него до этого не было судимостей, а также он поддерживал Украину, но непонятно, что именно являлось мотивом к нападению на главу Белого дома. Ранее KP.RU выявили несколько странностей во время покушения на Трампа.