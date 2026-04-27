Ведущая «Квартиного вопроса» попала в аварию: перед машины снесён

Московский снегопад в конце апреля почти сорвал съемки ведущей передачи «Квартирный вопрос» Виктории Паниной. По дороге на работу она попала в ДТП. Подробностями случившегося телеведущая поделилась с «МК».
"Я за рулём уже много лет, водитель со стажем. Этим утром я предполагала, что могу попасть в пробку, конечно, из-за снегопада, даже выехала пораньше, но что попаду в ДТП, никак не ожидала.
Я стояла на светофоре, когда загорелся зелёный, поехала, и в этот момент в меня врезался автомобиль Kia — водитель ехал на красный свет перпендикулярно. Сама я чудом отделалась ушибами и испугом, но перед машины мне все-таки снесли. В итоге я остановилась и тем самым перекрыла еще движение трамвайных путей, нарвалась на праведный гнев водителей трамваев и пассажиров.
Водитель, который в меня врезался, предлагал решить все без ДПС, но я выбрала следовать букве закона, понимая что не могу судить, есть ли внутренние повреждения автомобиля или нет", — рассказала Виктория.
Что интересно, мужчина за рулём Kia оказался довольно эмпатичным и даже подкармливал телеведущую, пока ждали сотрудников ДПС.
«Он очень переживал за меня, за мои переживания из-за того, что я опаздываю на съемки и мы долго стоим, поэтому купил мне еды (улыбается). В целом ожидание представителей патруля заняло 6 часов. За это время я успела сто раз пореветь, потому что съемка шла уже несколько часов, успокоиться, выучить все рекламные блоки и даже нанести грим в машине», — сообщила Панина.
К счастью, ведущая на площадке все-таки появилась, и съёмки состоялись, они идут до сих пор. Что касается возмещения ущерба, то пока Виктория и сама не знает, чем все закончится. «КАСКО у меня нет, буду пробовать возместить по ОСАГО, но пока никаких прогнозов. Завтра поеду в своей сервис оценивать примерный ущерб», — поделилась планами звезда.