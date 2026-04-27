Сбербанк предупредил о снижении ставки по накопительному счету до 12,5 процента

С 30 апреля Сбербанк изменит условия по накопительному счету. Об этом говорят обновленные тарифы на сайте банка.
Для новых и действующих клиентов базовая ставка будет снижена с 7 процентов до 6,5 процента годовых. В первые два полных месяца приветственная ставка по накопительному счету составит 12,5 процента годовых.
Эта ставка доступна для клиентов, которые ранее не открывали накопительный счет. С третьего месяца базовую ставку можно будет увеличить за счет надбавок: 3,5 процентных пункта — за покупки по картам Сбера на сумму от 50 тысяч рублей; 1 процентный пункт — за покупки от 30 тысяч рублей; 1,5 — за покупки от 5 тысяч у партнеров; 1 — за подписку на «СберПрайм» или «СберПрайм+».
Проценты по счету начисляются ежедневно на минимальный баланс, который был на счете в течение дня. Максимальная сумма для начисления надбавок составляет до миллиона рублей для всех клиентов и до 15 миллионов рублей для зарплатных и пенсионных клиентов, а также при расходах от 100 тысяч рублей и наличии средств на картах, вкладах и счетах от 1,5 миллиона рублей, говорится в тарифах.
В январе в мобильном приложении Сбербанка появилась новая функция для экстренной защиты от мошенников. Если после звонка от неизвестного абонента пользователь открывает приложение, система выводит предупреждение о подозрительном звонке и предлагает немедленно заблокировать доступ к средствам.