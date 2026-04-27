Карл III прибыл в США, где встретится с Трампом

Членов британской королевской семьи в Белом доме встретит президент США Дональд Трамп. Поездка проходит на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Лондоном из-за войны на Ближнем Востоке. Недавно Трамп раскритиковал отказ премьер-министра Британии Кира Стармера оказать военную помощь США.
Хотя Чарльз должен оставаться вне политики, правительство Британии надеется, что его турне по США поможет ослабить напряженность. Поездка состоялась, несмотря на стрельбу на пресс-конференции в Вашингтоне. После нападения Трамп сказал, что все еще с нетерпением ждет встречи с монархом, говорится в материале.
По данным СМИ, Карл III не планирует встречаться с жертвами скандального финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего государственного визита в США. Изначально на встрече настаивала конгрессмен Ро Кханна.