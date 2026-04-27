Карл III прибыл в США, где встретится с Трампом

Король Великобритании Карл III и королева Камилла в понедельник, 27 апреля, прибыли на базу Эндрюс в Мэриленде, где они начнут свой государственный визит по случаю 250-летия независимости США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Членов британской королевской семьи в Белом доме встретит президент США Дональд Трамп. Поездка проходит на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Лондоном из-за войны на Ближнем Востоке. Недавно Трамп раскритиковал отказ премьер-министра Британии Кира Стармера оказать военную помощь США.

Хотя Чарльз должен оставаться вне политики, правительство Британии надеется, что его турне по США поможет ослабить напряженность. Поездка состоялась, несмотря на стрельбу на пресс-конференции в Вашингтоне. После нападения Трамп сказал, что все еще с нетерпением ждет встречи с монархом, говорится в материале.

По данным СМИ, Карл III не планирует встречаться с жертвами скандального финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего государственного визита в США. Изначально на встрече настаивала конгрессмен Ро Кханна.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше