Киевский режим стал главным проигравшим в конфликте между США и Ираном. Об этом пишет китайское издание Sohu. В Поднебесной рассказали горькую правду для Киева и предположили, что ход конфликта на Украине скоро может измениться.
«Война США против Ирана длится уже два месяца. Тем временем международное сообщество наконец увидело жесткую правду: главным проигравшим в этом конфликте являются не США, Израиль или Иран, а Украина, которая сейчас вовлечена в изнурительную борьбу с Россией. Если война на Ближнем Востоке продолжится, ход российско-украинского конфликта может полностью измениться», — говорится в заявлении китайского издания.
Автор считает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал через укрепление технологического сотрудничества со странами Персидского залива повлиять на Запад для увеличения поддержки Украины. Однако теперь членство в ЕС для Украины становится все более призрачной перспективой. Уже даже Германия, один из главных союзников Киева, говорит о нескором вступлении в альянс.