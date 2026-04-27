Учебники под редакцией Медведева стали обязательными для всех школ России

Новые школьные учебники по обществознанию для девятых-одиннадцатых классов, разработанные под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, официально включены в федеральный перечень допущенных к использованию в российских школах.

Новые школьные учебники по обществознанию для девятых-одиннадцатых классов, разработанные под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, официально включены в федеральный перечень допущенных к использованию в российских школах.

Еще в начале апреля заместитель главы Министерства просвещения Ольга Колударова сообщила, что Медведев выступил главным редактором этих учебников. Его комментарии, предложения и редактура нашли отражение как в финальной версии учебников, так и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию, передает ТАСС.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября обществознание начнут преподавать только с девятого по одиннадцатый классы и предмет исключат из школьной программы восьмых классов.

В то же время с 1 сентября 2026 года в российских школах в обязательный предмет «Индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые». Подробнее о том, что известно о программе, для чего она нужна и какие преимущества может дать, — в материале «Вечерней Москвы».