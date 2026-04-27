На Дону с 1 мая вводится противопожарный режим. Соответствующее постановление принято 27 апреля на заседании регионального правительства.
Он будет действовать с 1 мая по 15 октября 2026 года.
В указанный период вводится полный запрет на: разведение костров; сжигание мусора и бытовых отходов; выжигание сухой травы; сжигание пожнивных остатков.
Местным органам власти поручено:
создать минерализованные полосы под линиями электропередачи (ЛЭП);
убрать древесно‑кустарниковую растительность в охранных зонах ЛЭП.
Сельхозпроизводители обязаны регулярно проводить противопожарные мероприятия и обустраивать защитные полосы.
Для мониторинга ситуации будет организовано патрулирование населённых пунктов и лесных угодий силами местных жителей и добровольных пожарных дружин. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.