Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону с 1 мая вводится противопожарный режим

Соответствующее постановление принято 27 апреля на заседании регионального правительства.

Он будет действовать с 1 мая по 15 октября 2026 года.

В указанный период вводится полный запрет на: разведение костров; сжигание мусора и бытовых отходов; выжигание сухой травы; сжигание пожнивных остатков.

Местным органам власти поручено:

создать минерализованные полосы под линиями электропередачи (ЛЭП);

убрать древесно‑кустарниковую растительность в охранных зонах ЛЭП.

Сельхозпроизводители обязаны регулярно проводить противопожарные мероприятия и обустраивать защитные полосы.

Для мониторинга ситуации будет организовано патрулирование населённых пунктов и лесных угодий силами местных жителей и добровольных пожарных дружин. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.