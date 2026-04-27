Кардиолог Вечтомов предупредил о связанных с поздним ужином рисках

Обильные жирные и соленые поздние ужины способны спровоцировать повышение артериального давления ночью и создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов.
По словам врача, в ночное время обмен веществ замедляется, пища переваривается хуже, что приводит к повышению уровня глюкозы и жиров в крови.
Вечтомов отметил, что регулярные поздние ужины увеличивают риск набора лишнего веса, который напрямую повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог добавил, что привычка есть поздно вечером также связана с более высоким риском ишемической болезни сердца и нарушений липидного обмена.
