Подозреваемому в стрельбе на приеме с Трампом предъявили три обвинения

Подозреваемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме Коулу Аллену предъявили обвинения по трем пунктам, передает Fox News.
«Подозреваемому в стрельбе предъявлены обвинения по трем пунктам, включая попытку покушения на президента Соединенных Штатов», — сказано в публикации.
Как сообщалось ранее, стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме с Дональдом Трампом. В результате пострадал агент Секретной службы.
Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен.
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше