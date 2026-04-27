Подозреваемому в стрельбе на приеме с Трампом предъявили три обвинения

Подозреваемому в стрельбе на приеме с Дональдом Трампом предъявили обвинение в попытке покушения на президента США.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме Коулу Аллену предъявили обвинения по трем пунктам, передает Fox News.

«Подозреваемому в стрельбе предъявлены обвинения по трем пунктам, включая попытку покушения на президента Соединенных Штатов», — сказано в публикации.

Как сообщалось ранее, стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме с Дональдом Трампом. В результате пострадал агент Секретной службы.

Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Аллен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше