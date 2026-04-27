В Волгограде пройдет прощание с полковником МЧС, погибшим при атаке БПЛА

Церемония прощания с полковником сотрудником главного управления МЧС по Херсонской области Иваном Бузиным и его женой, которые погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Херсонской области, состоится в Волгограде 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Сегодня в Волгограде простятся с сотрудником Главного управления МЧС России по Херсонской области, полковником внутренней службы Иваном Бузиным со своей супругой. Похороны пройдут на Кировском кладбище, — говорится в публикации.

Погибший служил в системе МЧС России на протяжении многих лет и работал над защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В ведомстве было принято решение о предоставлении всесторонней поддержки семье погибшего, включая материальную и психологическую помощь, говорится в материале.

Днем ранее стало известно, что герой России Алексей Петров, предположительно, скончался из-за внезапного ухудшения здоровья во время поездки к другу в Хангаласском районе Якутии. Точная причина его смерти будет установлена в ходе экспертизы.

О смерти Героя России стало известно за день до этого. Звание Героя России было присвоено Петрову в июле 2025 года. В ожесточенном бою в лесополосе «Спартак» Петров получил серьезные ранения, однако, несмотря на это, в течение восьми дней продолжал вести бой, нанося значительный урон противнику.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше