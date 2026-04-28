Екатеринбургские баскетболистки УГМК в 19-й раз выиграли чемпионат России

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК завоевал золотые медали чемпионата России по баскетболу среди женщин сезона 2025/2026. В решающем финальном матче против курского «Динамо» «лисицы» одержали победу со счетом 84:81, оформив 19-й чемпионский титул в своей истории. С триумфом спортсменок поздравил глава Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
— Поздравляю команду и тренерский штаб во главе с Дмитрием Донсковым. Эта победа — результат огромного труда и упорной борьбы. Так держать, — написал губернатор в своих соцсетях.
Турнир проводился с сентября 2025 года, в нем приняли участие 12 женских команд из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Курска, Оренбурга и других городов. Стоит уточнить, что ранее «лисицы» стали обладательницами Кубка России и Суперкубка страны.