Екатеринбургские баскетболистки УГМК в 19-й раз выиграли чемпионат России

Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК завоевал золотые медали чемпионата России по баскетболу среди женщин сезона 2025/2026. В решающем финальном матче против курского «Динамо» «лисицы» одержали победу со счетом 84:81, оформив 19-й чемпионский титул в своей истории. С триумфом спортсменок поздравил глава Свердловской области Денис Паслер. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.