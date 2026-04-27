«Балтика» проиграла первый домашний матч в сезоне

В понедельник, 27 апреля, калининградская «Балтика» провела один из последних матчей на своём поле в этом чемпионате. В поединке с «Акроном» сильнее оказались гости — 0:1.
В 27 туре соперники балтийцев по борьбе за тройку снова потеряли очки, и подопечные Андрея Талалаева имели реальный шанс выйти на третье место. Однако неудачная серия «Балтики» продолжилась. Ранее калининградцы сыграли вничью четыре игры подряд, а в этом туре и вовсе потерпели первое домашнее поражение в сезоне.
Хозяева весь матч были не похожи сами на себя и выглядели очень бледно. Первый гол они пропустили уже в начале игры, однако его отменили из-за офсайда.
Но во втором тайме Жилсон Беншимол всё-таки поразил ворота Ивана Кукушкина по правилам. Этот гол и стал решающим. «Акрон» прервал безвыигрышную серию, а «Балтика» продлила свою до пяти встреч.
Следующий поединок калининградская команда проведёт дома 2 мая против «Рубина». До конца чемпионата балтийцам осталось сыграть три матча.