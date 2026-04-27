Умер Джерри Конвей, сценарист комиксов Marvel и DC

Умер Джерри Конвей, американский сценарист комиксов Marvel и DC. Он скончался на 74-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Marvel.
«От имени семьи мы с прискорбием сообщаем, что писатель и бывший главный редактор (Marvel — прим. ред.) Джерри Конвей ушел из жизни. Джерри был выдающейся личностью в сфере комиксов, который сформировал саму поп-культуру», — отмечается в сообщении от источника. О причинах смерти ничего неизвестно. Также в источнике не раскрывается, когда и где будет проходить прощание с американским деятелем искусств.
Джерри Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине. Работал над комиксами «Железный человек» (1968), «Леший», «Дракула» и «Человек-паук».
