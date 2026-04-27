Новые мосты, путепроводы и шесть полос: как идет реконструкции Северного обхода Калининграда

Пресс-служба АО «ВАД» поделилась планами по реконструкции Северного обхода Калининграда на лето 2026 года. Готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск превысила 80%. Здесь завершили бетонирование плит путепровода через проспект Победы и моста через Питьевое озеро.
Сейчас строители заливают плиту путепровода через железную дорогу Калининград — Балтийск. В июле подрядчик начнет укладку верхнего слоя асфальта, а в августе изменит схему движения. Закончить этот отрезок планируют до конца 2026 года.
Вторая очередь — от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи — готова на 42%. До конца лета строители завершат основные земляные работы. Здесь появятся подземный и три надземных пешеходных перехода. Этот участок сдадут в конце 2027 года.
Оба объекта реконструируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». После завершения 5,8 километра трассы расширят до шести полос, а расчётная скорость движения достигнет 120 километров в час.