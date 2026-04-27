Начальника СБУ задержали при получении взятки

Высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.
По данным ведомства, начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненный через посредника требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании.
«Лицо задержано с поличным при получении второго транша на сумму 55 тысяч долларов. Продолжаются первоочередные следственные действия», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали командующего логистикой воздушных сил ВСУ по подозрению в получении взятки.