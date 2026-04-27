Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальника СБУ задержали при получении взятки

Высокопоставленного сотрудника СБУ задержали при получении взятки в 55 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

По данным ведомства, начальник следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненный через посредника требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании.

«Лицо задержано с поличным при получении второго транша на сумму 55 тысяч долларов. Продолжаются первоочередные следственные действия», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали командующего логистикой воздушных сил ВСУ по подозрению в получении взятки.