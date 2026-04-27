Три команды на два места. «Факел», «Родина» и «Урал» борются за прямой выход в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил характер футболистов «Факела». «Больше тайма сегодня пришлось “Факелу” играть в меньшинстве в выездной встрече с “Торпедо”, — написал он в своем Telegram-канале. — Матч получился по-настоящему драматическим. “Факел” проявил характер и в концовке сумел сравнять счет — 2:2 на 89-й минуте. При таком тяжелом поле и непогоде очевидно, что ребята оставили на поле все силы. Впрочем, и в столь сложную ситуацию они себя поставили сами. Команда, как обычно, в таких условиях была не одна. На стадионе в Химках ее поддерживали 350 лучших болельщиков страны. Пусть разрыв со вторым местом сократился до минимума, важно, что “Факел” не дал себя обыграть. Самые важные игры впереди. И в них, без сомнения, с командой будет главное преимущество — преданные любители футбола Воронежа».