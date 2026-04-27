Три команды на два места. «Факел», «Родина» и «Урал» борются за прямой выход в РПЛ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Воронежский «Факел» на выезде сыграл вничью с московским «Торпедо» со счетом 2:2 в заключительном матче 31-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Этот результат по-новому закрутил борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона.
«Факел» ушел от поражения в самой концовке игры, на 89-й минуте второй мяч гостей забил Максим Турищев. Воронежцы с 44-й минуты играли в меньшинстве после удаления вратаря Игоря Обухова.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил характер футболистов «Факела». «Больше тайма сегодня пришлось “Факелу” играть в меньшинстве в выездной встрече с “Торпедо”, — написал он в своем Telegram-канале. — Матч получился по-настоящему драматическим. “Факел” проявил характер и в концовке сумел сравнять счет — 2:2 на 89-й минуте. При таком тяжелом поле и непогоде очевидно, что ребята оставили на поле все силы. Впрочем, и в столь сложную ситуацию они себя поставили сами. Команда, как обычно, в таких условиях была не одна. На стадионе в Химках ее поддерживали 350 лучших болельщиков страны. Пусть разрыв со вторым местом сократился до минимума, важно, что “Факел” не дал себя обыграть. Самые важные игры впереди. И в них, без сомнения, с командой будет главное преимущество — преданные любители футбола Воронежа».
«Факел» уходил на зимний перерыв лидером с отрывом от шедшего вторым екатеринбургского «Урала» в семь очков, теперь же отставание от занимающей вторую позицию московской «Родины» составляет всего два очка. Воронежцы хуже выступают во второй части чемпионата — серия без побед достигла уже четырех матчей (две ничьих, два поражения).
За три тура до окончания сезона борьба за прямые путевки в РПЛ обострилась. По итогам сезона две лучшие команды напрямую отправятся в высший дивизион, третья и четвертая команды проведут стыковые матчи за право выступать в РПЛ с 14-м и 13-м клубами премьер-лиги соответственно. «Факел» остался лидером таблицы Первой лиги с 61 очком, далее идут «Родина» (59), «Урал» (58) и волгоградский «Ротор» (52).
Все лидеры с удалениями.
«Факел» — не единственная команда из лидирующей тройки, которая доигрывала матч вдесятером в прошедшем туре. «Родина» в воскресенье дома добилась тяжелой победы над «Уфой» (1:0). Победный мяч забил Артем Максименко на шестой добавленной ко второму тайму минуте, а на 64-й минуте с поля был удален защитник команды Артем Мещанинов. Перед матчем с «Уфой» «Родина» прервала серию из 18 матчей без поражений в лиге, уступив на выезде «Ротору» со счетом 0:2.
Более стабильными в результатах стали футболисты «Урала». Екатеринбуржцы одержали третью победу подряд в матче с «Челябинском» (2:1), также до пяти игр продлилась серия команды без поражений (четыре победы, одна ничья). Но встречу с «Челябинском» екатеринбургская команда также доигрывала в меньшинстве — на 73-й минуте был удален основной вратарь команды Александр Селихов.
В конце сезона «Факел» проведет домашние матчи с красноярским «Енисеем» и «СКА-Хабаровском», а также на выезде встретится с ульяновской «Волгой». У «Родины» остались гостевые игры с новороссийским «Черноморцем» и тульским «Арсеналом», а также домашняя встреча с «Челябинском». «Урал» на своем поле примет ярославский «Шинник» и «Камаз» из Набережных Челнов, а также в гостях сыграет с «Черноморцем».
«Ротор» близок к тому, чтобы занять четвертое место по итогам сезона. Волгоградская команда не проигрывает на протяжении 11 матчей (6 побед, 5 ничьих). На 4 очка от «Ротора» отстает костромской «Спартак», на 6 — «Камаз» и «Енисей».
Вылет во Вторую лигу.
Первым шансы на сохранение прописки в Первой лиге потерял саратовский «Сокол». Команда с 19 очками располагается на последнем, 18-м месте. В прошлом туре после поражения от «Камаза» (1:2) также досрочно во Вторую лигу вылетела «Чайка» из Песчанокопского. Главным тренером «Чайки» является бывший игрок сборной России, чемпион страны в составе московского «Спартака» Дмитрий Комбаров. В активе команды 22 очка. Выше располагаются «Черноморец» (29) и «Уфа» (31). Но в случае равенства очков «Чайка» будет ниже.
Матчи 32-го тура Первой лиги пройдут с 1 по 4 мая.