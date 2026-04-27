В Рособрнадзоре высказались о целесообразности домашних заданий

Рособрнадзор опроверг планы полной отмены домашних заданий. Ведомство заявило о необходимости их переформатирования из-за распространения ИИ, чтобы нейросети не обесценивали учебный процесс. Также в ведомстве высказались о целесообразности домашних заданий. Об этом рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
«Выполнение домашнего задания при помощи искусственного интеллекта становится распространенной практикой в школе. Такое положение дел не приносит нужного образовательного эффекта для самого школьника, а учителю не позволяет оценить уровень освоения тем учебного материала», — сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Напомним, ранее в России высказали инициативу об отмене домашнего задания. Отмечалось, что в нынешних реалиях эта мера потеряла актуальность. Все из-за искуственного интелекта, ведь именно с помощью нейросетей школьники решают домашнее задание. В Госдуме РФ пообещали проработать предложение по домашним заданиям в школах РФ.