Агроном Воробьев: апрельский снег спас урожай плодовых от майских морозов

Агроном Михаил Воробьев ответил, навредит ли апрельский снегопад растениям и кустарникам, которые уже успели активно начать распускаться.
По мнению специалиста, снегопад не представляет угрозы для растений, а, напротив, может сыграть положительную роль. Но важно не забывать о риске повреждения ветвей под тяжестью мокрого снега.
Умеренное похолодание замедляет рост растений и отодвигает сроки цветения. Это снижает вероятность гибели будущего урожая от майских заморозков, а распустившиеся цветки гибнут уже при −2°C, тогда как плотные бутоны способны выдерживать температуры до −5…-7°C.
Однако, по словам эксперта, сейчас главную опасность представляет не холод, а именно вес мокрого снега, который налипает на ветки, особенно если у растений уже распустились листья. В результате ветви могут обледенеть и сломаться, пишет Life.ru.
Чтобы спасти ветви деревьев и кустарников эксперт советует установить подпорки, как делают под ветвями с яблоками.
У декоративных растений имеет смысл срезать обломанные ветви до здоровой ткани.
Земляника (клубника) теряет центральный цветок при минусовом снеге на цветоносах, ягоды становятся мельче. Озимый чеснок и лук-севок от снега не страдают, но после резкой оттепели может начаться гниль.
При этом не стоит торопиться с обрезкой обмороженных ветвей. Через 7−10 дней из спящих почек могут появиться новые побеги. Обрезать следует только полностью высохшие, черные и ломкие ветки без живых почек. Сломанные снегом ветви нужно удалять сразу, а срезы обрабатывать садовым варом или краской для предотвращения инфекции.
Таким образом, апрельский снегопад — это своего рода страховка для будущего урожая. Если бы апрель был теплым и сады зацвели в середине месяца, а потом ударили майские заморозки, потери могли бы быть гораздо серьезнее.
А вот если посевы серьезно повреждены, то проливать, укрывать их бессмысленно. Нужно просто дождаться ближайшего тепла, оно наступит уже ко вторым майским выходным. Агрономы советуют провести высевку по второму разу, пишет Газета.ru.
Ранее, автор бестселлеров «Не просто огород» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова напомнила, что после зимы хвойным весной страшны не заморозки, а яркое дневное солнышко. Лучше всего снимать с них укрытия к 10 мая. Лучше всего ориентироваться на листья на деревьях, если они распустились и начинают давать естественную тень, то пора. Раскрывать хвойные нужно в пасмурную погоду, можно во время дождика, тогда они прекрасно восстанавливаются после зимы и не замечают перехода из тени на свет, пишет aif.ru.