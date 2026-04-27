Агроном Воробьев: апрельский снег спас урожай плодовых от майских морозов

Ранее, автор бестселлеров «Не просто огород» и «Цветущий сад» Светлана Самойлова напомнила, что после зимы хвойным весной страшны не заморозки, а яркое дневное солнышко. Лучше всего снимать с них укрытия к 10 мая. Лучше всего ориентироваться на листья на деревьях, если они распустились и начинают давать естественную тень, то пора. Раскрывать хвойные нужно в пасмурную погоду, можно во время дождика, тогда они прекрасно восстанавливаются после зимы и не замечают перехода из тени на свет, пишет aif.ru.