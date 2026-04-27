Вечерний @Калининград: «Лохматый оскар», ФИШтиваль и нескучная пенсия

С 2019 года в Калининградской области проходит необычная церемония награждения премии, которую в народе называют «Лохматым оскаром». Пушистые и не очень номинанты съезжаются к нам со всей России и даже из-за рубежа. В минувшие выходные под Зеленоградском подвели итоги седьмого сезона Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» и Международного конкурса для русскоязычных СМИ «Пером и сердцем». «Новый Калининград» побывал на этом событии и увёз награду. Как и в прежние годы, премия собрала героев из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки, а также людей, наиболее отличившихся в деле защиты животного мира, ну и, конечно, журналистов, которые об этом пишут.