В Сергиевом Посаде покажут 16 спектаклей из разных регионов РФ

Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Первым его адресом была Москва, за ней последовали Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск, Камышин, Набережные Челны, Нижний Тагил и другие города. В программах фестиваля приняли участие почти 8 тыс. профессионалов, было показано почти 300 постановок из более чем 100 городов. Зрителями фестиваля стали более 105 тыс. человек.