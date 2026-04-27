В Сергиевом Посаде покажут 16 спектаклей из разных регионов РФ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. XXIII Фестиваль театров малых городов России, организованный Государственным театром наций при поддержке Министерства культуры РФ, пройдет в городе Сергиев Посад Московской области с 26 мая по 3 июня. В конкурсной программе примут участие 16 трупп из Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского и Красноярского краев, Псковской, Пензенской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Концерт — церемония открытия фестиваля с участием местных творческих коллективов состоится в Сергиевом Посаде днем 26 июня на Советской площади. Завершится мероприятие концертом Петра Налича.
Конкурсная программа.
«Решением экспертного совета в конкурсной программе будут участвовать театры Альметьевска, Березников, Великих Лук, Губахи, Заречного, Кудымкара, Лесосибирска, Лысьвы, Магнитогорска, Мотыгино, Набережных Челнов, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Новоуральска, Нягани, Чайковского. Коллективы представят 10 спектаклей большой формы и 6 спектаклей малой формы», — говорится в сообщении.
Оценивать работы будут народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров и другие. Председатель жюри — художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев. Участники претендуют на звание лауреата в номинациях «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», также будет вручен приз «Надежда». Победители в первых двух номинациях, как и прежде, представят спектакли в столице — на сцене Театра Наций.
Внеконкурсная программа.
«В 2026 году на фестивале будет представлена обширная внеконкурсная программа. В день открытия фестиваля состоится гастрольный показ спектакля Театра Наций “Кто боится Вирджинии Вулф?” с Евгением Мироновым, Агриппиной Стекловой, Марией Смольниковой и Александром Новиным в главных ролях. А 3 июня пройдет показ документального спектакля Арсения Мещерякова “Хочу быть выше”, поставленного для благотворительного фонда “Жизнь в движении”, — добавляют в пресс-службе.
О фестивале.
Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Первым его адресом была Москва, за ней последовали Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск, Камышин, Набережные Челны, Нижний Тагил и другие города. В программах фестиваля приняли участие почти 8 тыс. профессионалов, было показано почти 300 постановок из более чем 100 городов. Зрителями фестиваля стали более 105 тыс. человек.
В 2026 году проводится в том числе при поддержке благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» и правительства Московской области. С программой двадцать третьего фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте проекта.