Эксперт Ледяхов допустил увольнение Гусева с поста тренера «Динамо»

По его словам, Гусев может сохранить свой пост в случае победы «Динамо» в кубковом матче. Ледяхов уверен, что игроки приложат все усилия для удачного выступления.
Эксперт отметил, что в чемпионате команда закончит сезон в середине турнирной таблицы. Перед сезоном стояли задачи либо завоевать призовое место, либо взять Кубок.
«Если не будет выполнена задача, то тогда, конечно, принимать решение, и это решение будут принимать руководители, я думаю», — сказал Ледяхов.
26 апреля «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 2:0. 7 мая команде предстоит кубковый матч с «Краснодаром».
Ранее Ролан Гусев заявил, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин может заиграть в любом европейском клубе.