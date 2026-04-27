Эксперт Ледяхов допустил увольнение Гусева с поста тренера «Динамо»

Экс-игрок сборной РФ Игорь Ледяхов заявил, что главного тренера «Динамо» Ролана Гусева могут уволить в случае поражения московской команды в матче за Кубок России.

Источник: Аргументы и факты

Будущее главного тренера «Динамо» Ролана Гусева решится по итогам выступления московской команды в Кубке России. Об этом ветеран столичного «Спартака», бывший игрок сборной страны и авторитетный российский специалист Игорь Ледяхов рассказал в интервью сайту MK.ru.

По его словам, Гусев может сохранить свой пост в случае победы «Динамо» в кубковом матче. Ледяхов уверен, что игроки приложат все усилия для удачного выступления.

Эксперт отметил, что в чемпионате команда закончит сезон в середине турнирной таблицы. Перед сезоном стояли задачи либо завоевать призовое место, либо взять Кубок.

«Если не будет выполнена задача, то тогда, конечно, принимать решение, и это решение будут принимать руководители, я думаю», — сказал Ледяхов.

26 апреля «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 2:0. 7 мая команде предстоит кубковый матч с «Краснодаром».

Ранее Ролан Гусев заявил, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин может заиграть в любом европейском клубе.