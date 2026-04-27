Врио министра ЖКХ Крыма стала первый замминистра Механичева

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра ЖКХ Оксана Механичева. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.
«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», — говорится в тексте документа.
24 апреля Аксенов сообщил, что министр ЖКХ республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию.
48-летний Щегленко возглавлял министерство с сентября 2024 года, до этого работал главой администрации Ленинского района Крыма.