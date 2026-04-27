Врио министра ЖКХ Крыма стала первый замминистра Механичева

Бывший министр ЖКХ республики Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра ЖКХ Оксана Механичева. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым», — говорится в тексте документа.

24 апреля Аксенов сообщил, что министр ЖКХ республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию.

48-летний Щегленко возглавлял министерство с сентября 2024 года, до этого работал главой администрации Ленинского района Крыма.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше