Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско покинул «Фенербахче»

СТАМБУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Доменико Тедеско покинул пост главного тренера турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет Зеки Мурат Гёле.
Тедеско 40 лет, он возглавил «Фенербахче» 9 сентября, соглашение со специалистом было рассчитано на два года. Под его руководством «Фенербахче» стал обладателем Суперкубка Турции. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг», который в сезоне-2021/22 привел к первой в истории победе в Кубке Германии. С 2023 по 2025 год Тедеско руководил сборной Бельгии.
«Фенербахче» занимает второе место в чемпионате Турции, после 31 тура команда набрала 67 очков и на 7 очков отстает от идущего первым «Галатасарая». 26 апреля «Фенербахче» в чемпионате страны в гостях уступил «Галатасараю» со счетом 0:3. В Кубке Турции стамбульская команда в четвертьфинале уступила «Коньяспору» (0:1 в дополнительное время).