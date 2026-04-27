Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско покинул «Фенербахче»

Тедеско 40 лет, он возглавил «Фенербахче» 9 сентября, соглашение со специалистом было рассчитано на два года. Под его руководством «Фенербахче» стал обладателем Суперкубка Турции. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский «Спартак», с которым занял второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21. По ходу карьеры специалист также тренировал германские «Эрцгебирге», «Шальке» и «Лейпциг», который в сезоне-2021/22 привел к первой в истории победе в Кубке Германии. С 2023 по 2025 год Тедеско руководил сборной Бельгии.