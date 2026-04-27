Мурат Кумпилов анонсировал первый фестиваль «Очаг дружбы» в Адыгейске

Глава региона Мурат Кумпилов сообщил о планах впервые организовать гастрономический фестиваль под названием «Очаг дружбы», приуроченный к Году единства народов России. Мероприятие намечено на 30 мая, а его площадкой станет обновленная парковая зона в городе Адыгейске. В дальнейшем организаторы намерены сделать этот праздник ежегодным, а саму локацию превратить в центр ярких событий и точку развития туризма.
Мурат Кумпилов отметил, что решение о создании еще одной постоянной площадки для гастрономических праздников было принято с учетом растущей популярности подобных мероприятий.
«Такую задачу мы ставили ранее, учитывая, что наш большой фестиваль адыгейского сыра с каждым годом растёт и привлекает всё больше гостей. В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать ещё одну постоянную площадку — удобную и доступную для жителей соседних районов и гостей из Краснодара. Будем рады видеть всех!» — пояснил Глава.
Программа фестиваля сейчас активно прорабатывается, но уже очевидно, что посетителей ожидает масштабный и очень вкусный праздник. Любой желающий сможет попробовать национальные блюда разных народов, проживающих в этой многонациональной республике. Свои кулинарные традиции представят все муниципальные образования Адыгеи, а также гости из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики.
Особое внимание на фестивале уделят знаменитому региональному бренду — адыгейскому сыру. Для его дегустации и покупки в тематической стилизованной деревне организуют специальную зону. Для юных гостей подготовлена отдельная развлекательная программа с аниматорами, аттракционами и контактным зоопарком. При содействии движения «Шыу Хасэ» дети смогут покататься на лошадях прославленной кабардинской породы и ощутить себя настоящими наездниками.
Для взрослых посетителей также предусмотрена насыщенная культурная часть с выступлениями ведущих артистов и известных творческих коллективов республики. Кроме того, в программе заявлены сюрпризы, розыгрыши призов, конкурсы, фотозоны, обучающие мастер-классы, ярмарка и выставка изделий мастеров народных промыслов.
Глава Адыгеи уже дал поручение детально проработать все организационные вопросы, включая обеспечение безопасности, транспортную доступность, выделение мест под санитарную зону и парковку. Мурат Кумпилов подчеркнул, что фестиваль должен пройти на самом высоком уровне, чтобы каждому гостю было комфортно, интересно и по-настоящему вкусно.
«Важно, чтобы фестиваль прошёл на самом высоком организационном уровне, чтобы гостям было комфортно, интересно и по-настоящему вкусно. Наша задача — создать атмосферу гостеприимства и единства, чтобы каждый почувствовал себя частью большой дружной семьи народов Адыгеи», — подчеркнул Мурат Кумпилов и пригласил местных жителей и гостей 30 мая в Адыгейск, чтобы провести этот день вместе — в атмосфере дружбы, вкуса и единства!