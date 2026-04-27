В Москве завершили реконструкцию Кузьминского путепровода

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Работы по реконструкции Кузьминского путепровода завершили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
«Спустя 65 лет интенсивной эксплуатации Кузьминский путепровод перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества, предъявляемым к городским объектам транспортной инфраструктуры. В ходе проведенного обследования был выявлен ряд серьезных дефектов мостового сооружения — разрушение бетона и обнажение арматурного каркаса железобетонных конструкций, нарушение гидроизоляции и коррозия арматуры. Комплексная реконструкция путепровода была начата во втором квартале 2025 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти работы стали естественным завершением обновления и благоустройства Волгоградского проспекта. Проект реконструкции включал полную замену изношенных несущих балок на сборное железобетонное пролетное строение.
«Также было выполнено устройство новых ригелей и деформационных швов, замена конструкций мостового полотна моста и ограждений, ремонт стоек промежуточных и крайних опор, укрепление конусов и откосов насыпи. При этом на время проведения работ путепровод продолжал выполнять свою основную функцию. Пока часть дорожного полотна была закрыта на реконструкцию, другая (по две полосы в каждом направлении) — оставалась открытой для движения, в том числе городского транспорта», — добавили в мэрии.
Так, комплексная реконструкция Кузьминского путепровода была завершена в апреле 2026 года. Согласно расчетам специалистов, следующий крупный ремонт сооружения может потребоваться не ранее, чем через 25 лет.
Кузьминский путепровод, построенный в 1960 году, расположен на юго-востоке Москвы на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина. Искусственное сооружение обеспечивает комфортное движение транспорта по основному ходу Волгоградского проспекта — одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы. Длина Кузьминского путепровода составляет порядка 65 м. Ширина проезжей части — 21,5 м. Движение автотранспорта осуществляется по 3 полосам в каждом направлении, включая выделенную полосу для общественного транспорта.
Реконструкция мостов и путепроводов.
Эксплуатирующей организацией Кузьминского путепровода является ГБУ «Гормост» — одна из крупнейших в России специализированных организаций по эксплуатации искусственных сооружений. В ведении «Гормоста» находятся 2 349 городских объектов, в том числе свыше 1 020 мостов, путепроводов и эстакад, включая надземные пешеходные переходы.
Всего в 2011—2025 годах силами «Гормоста» были реконструированы порядка 60 мостовых сооружений. В 2026 году запланированы работы на путепроводах Минский-1, Новокаширский МКАД, Ростокинский, Щелковский, Горбатый, Волоколамских путепроводах, а также на ряде мостов в ТиНАО и других инженерных сооружениях.
Ранее в 2025 году были завершены работы на семи объектах, в их числе — Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино — МКАД, Владычино — Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский и эстакада Варшавская — МКАД.