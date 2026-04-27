В Вологодской области более 8 тыс. человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сильный снегопад и порывистый ветер временно оставили без электроэнергии более 8 тыс. жителей 289 населенных пунктов Вологодской области. Восстановить подачу планируют 27 апреля до полуночи, сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.
«Ввиду неблагоприятных погодных условий, на территории области наблюдаются отключения электроэнергии потребителей. С 15:30 введен особый режим работы. Отключена электроэнергия у 8199 человек в 289 населенных пунктах Череповецкого, Кадуйского, Бабаевского, Устюженского, Белозерского, Кирилловского, Никольского, Великоустюгского округов», — сообщила Мазанова в своем докладе, который опубликовал в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.
16 бригад энергетиков, в количестве 51 человека и 21 единицы техники работают до полного устранения отключений. Ориентировочное время устранения — 24:00 27 апреля, сообщила замгубернатора.
Ранее главное управление МЧС РФ по области распространило экстренное предупреждение о непогоде: с вечера 27 апреля до утра 28 апреля на территории региона ожидается очень сильный снегопад, сильное налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, формирование временного снежного покрова. Затем неблагоприятные погодные явления ослабнут, но продлятся до конца рабочей недели.