Синоптик Ильин: небольшое потепление придет в Москву только к 30 апреля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что понедельник со снегом и дождем был не самым холодным днем в конце апреля. Вторник, 28 апреля, будет не менее холодно.
— Наиболее холодными будут понедельник и вторник с температурой +1…+3°C, в среду — до +2…+5°C, в четверг местами до +6°C, — сказал Ильин aif.ru.
Понижение температуры будет сопровождаться порывами ветра до 15−20 м/c. Стихнет он только к четвергу, до 2−7 м/c. Постепенно атмосферное давление начнет расти и уже к четвергу вырастет до 750 мм. рт. ст.
В московском регионе станет тепло не раньше середины мая, о футболках думать пока рано, заявила в беседе с «Газетой.Ru» синоптик Татьяна Позднякова.
— Будем надеяться на то, что вот в майские праздники температура воздуха хотя бы вернется к норме. А норма — это тогда, когда среднесуточная температура воздуха у нас +10 градусов. До этого нам дотягивать и дотягивать, — сказала синоптик.
1 и 2 мая не прогнозируется, однако прохладная погода сохранится. Ночью температура составит 0…+2 градусов, днем 1 мая — около +7…+9 градусов, 2 мая — до +10…+12 градусов. При этом показатели останутся ниже климатической нормы примерно на 4−5 градусов, пишет газета Известия.