В Москве прошла церемония открытия чемпионата России по настольному теннису

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата России по настольному теннису прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Помимо открытия, в первый день соревнований прошли встречи командного турнира, финал которого состоится 28 апреля. С приветственным словом выступил президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.
«Я хотел бы поблагодарить коллектив федерации, который работает над тем, чтобы каждое мероприятие соответствовало уровню мастерства наших спортсменов, ожиданиям зрителей и тому, что заслуживает наша великая страна. На площадке спортсмены все решат сами силами, знаниями, опытом. Я бы пожелал им биться так, будто решается их судьба, и таким образом приучить себя относиться к любым радостным и не очень простым обстоятельствам своей жизни», — сказал Бабаков.
Чемпионат России проходит в универсальном спортивном зале «Дружба» и завершится 3 мая.