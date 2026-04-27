В Москве прошла церемония открытия чемпионата России по настольному теннису

Турнир проходит в универсальном спортивном зале «Дружба» и завершится 3 мая.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата России по настольному теннису прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо открытия, в первый день соревнований прошли встречи командного турнира, финал которого состоится 28 апреля. С приветственным словом выступил президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

«Я хотел бы поблагодарить коллектив федерации, который работает над тем, чтобы каждое мероприятие соответствовало уровню мастерства наших спортсменов, ожиданиям зрителей и тому, что заслуживает наша великая страна. На площадке спортсмены все решат сами силами, знаниями, опытом. Я бы пожелал им биться так, будто решается их судьба, и таким образом приучить себя относиться к любым радостным и не очень простым обстоятельствам своей жизни», — сказал Бабаков.

Чемпионат России проходит в универсальном спортивном зале «Дружба» и завершится 3 мая.