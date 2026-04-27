Артем Чекалин заплатил ФНС 900 млн рублей

Экс супруг Лерчек Артем Чекалин заплатил налоговой 900 млн рублей, такую сумму назвал адвокат блогера.
Сейчас блогер находится в «Бутырке», там он будет находиться не менее полугода. По оценкам адвоката Артема Константина Третьякова, именно столько понадобится на то, чтобы обжаловать обвинительный приговор.
Ранее, блогера осудили на 7 лет лишения свободы, к тому же, он должен заплатить штраф около 195 млн рублей.
В беседе с Super.ru Третьяков рассказывал, что его доверитель не может встретиться с родными, к нему не пускают посетителей. Такая информация была на 24 апреля, но в настоящий момент есть основания полагать, что ситуация изменилась и Артему удалось увидеться с семьей.
Блогер не теряет оптимизм и верит, что обжалование приговора принесет результаты, что ему сократят тюремный срок.
Сам он просил судью не отправлять его в тюрьму, по крайней мере сейчас, когда Лерчек борется с раком и он взял на себя всю заботы о троих совместных детях.