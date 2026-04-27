Кардиолог Вечтомов предупредил об опасных причинах потемнения в глазах

Кардиолог Сергей Вечтомов заявил, что темнеть в глазах может из-за резкого снижения давления.

Источник: Аргументы и факты

Внезапное потемнение в глазах может указывать на анемию, низкий уровень сахара в крови или нарушения ритма сердца, однако иногда симптом возникает и при резкой смене положения тела без какой-либо опасности для здоровья. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал терапевт, врач-кардиолог Сергей Вечтомов.

По словам врача, при снижении артериального давления кровь не успевает в достаточном объеме поступить к головному мозгу, что также способно вызвать потемнение в глазах и головокружение. Вечтомов отметил, что при низком уровне сахара к симптомам добавляются потливость и выраженная слабость. Кардиолог добавил, что заболевания сердечно-сосудистой системы приводят к временным сбоям в кровоснабжении мозга, проявляющимся данным симптомом.

Врач заверил, что при быстром вставании или сильной усталости потемнение в глазах опасности не несет.

Ранее Сергей Вечтомов предупредил о связанных с поздним ужином рисках.