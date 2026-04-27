В Европе нашли оригинальный способ избавиться от туристов: сами сбегут с пляжа

В Греции планируют ограничить использование пляжей, чтобы сохранить их природное состояние. На 251 пляже будет запрещено загорать на шезлонгах, разрешен только отдых на полотенце. Также под запретом окажутся бетонные пирсы, волнорезы и мощеные дорожки.