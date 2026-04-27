В России промаркируют книги о Толстом, Ахматовой и The Beatles

Российский книжный союз (РКС) опубликовал обновленную версию перечня книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. В дополненный перечень вошли тексты об Анне Ахматовой и Николае Гумилеве, Льве Толстом и Антоне Чехове, а также о британской рок-группе The Beatles.
В списке появились работы от издательства «Молодая гвардия» — «Анна Ахматова. Николай Гумилев: Общая молитва» Ольги Черненьковой, «Лев Толстой. Антон Чехов» Владимира Лакшина и «Битлз. Ангелы и демоны» Вячеслава Бондаренко.
Кроме того, перечень пополнили романы Олега Роя «Порог» и «Старьевщица», труд Ноама Хомского «Кто правит миром», посвященный анализу внешнеполитических процессов, книги французского философа Бернара Вербера «Голос Земли» и японского автора Рю Мураками «Караоке».
РКС отметил, что, кроме включения новых, из перечня были удалены 11 позиций. Среди них — романы «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хэмингуэя, «Метель» и «Норма» Владимира Сорокина, «Ярость» лауреата Букеровской премии Салмана Рушди, а также работа «Гид по искусству. Прерафаэлиты» гида Анны Познанской, «Самый полный сонник Миллера. Толкования 10 000 снов», альбом «Бэнкси» итальянских авторов Антонелли Стефано, Марциани Джанлука и ряд зарубежных романов.
1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Маркировке подлежат произведения, где наркотики, психотропные вещества, наркосодержащие растения и их аналоги служат «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Книги вносятся в перечень по заявлению правообладателя, и в дальнейшем обязанность их маркировки контролируется прочими участниками рынка.
21 апреля в перечень попали книги о жизни и творчестве Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.
