В Москве прошла светская премьера фильма «Грация» Паоло Сорентино

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Светская премьера фильма итальянского режиссера Паоло Сорентино «Грация» прошла в кинотеатре «Художественный», передает корреспондент ТАСС.
«В этом фильме Сорентино, как полагается выдающемуся художнику, ставит перед собой очень трудную задачу и, на мой взгляд, совершенно блистательно ее решает. Задача — продемонстрировать средствами искусства человека положительно. Это сложно, потому гораздо проще показать негодяя и подлеца. Сорентино это нам показывает на очень интересном материале без всякой назидательности и поучения, не побоюсь сравнить это с тем, как это делали великие русские писатели», — сказал программный директор «Художественного» Стас Тыркин, представляя картину.
Главные роли в фильме исполнили Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло, Орландо Чинкве, Мильвия Марильяно, Джузеппе Гайяни и другие. Фильм был снят в 2025 году, мировая премьера состоялась в августе 2025 года. Картина взяла три награды на Венецианском кинофестивале: премию имени Брайана из Назарета, Arca Cinemagiovani Award за лучший итальянский фильм по версии молодежного жюри, а Тони Сервилло получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. Фильм также был номинирован на главную награду кинофестиваля.
По сюжету президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло) завершает свой срок и решает, подписывать ли противоречивый законопроект об эвтаназии. Также он переживает потерю жены и взвешивает свое наследие. В России картину выпустит в прокат киностудия A-One Films с 30 апреля.