Укравшей вино на ужине с Трампом во время стрельбы гостьей оказалась украинка

Гостьей ужина с участием президента США Дональда Трампа в отеле Washington Hilton, укравшей бутылку вина после начала стрельбы, оказалась корреспондентка телеканала CNN украинского происхождения.
— CNN принесли извинения за свою украинскую журналистку, которая воровала вино во время эвакуации корреспондентов из-за стрельбы, — передает сообщение телеканал таблоид The Mirror.
Вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен Секретной службой. По словам президента, хоть преступник, несший несколько видов оружия, был обезврежен, в зале прозвучали выстрелы.
Нападавшего зовут Аллан Коул. Он работает преподавателем в компании C2 Education, имеет степень бакалавра машиностроения Калифорнийского технологического института и степень магистра компьютерных наук Калифорнийского государственного университета.
При этом Трамп категорически отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» Коула. Глава Белого дома заявил, что «он не педофил». Как произошла стрельба, кто в ней замешан — в материале «Вечерней Москвы».