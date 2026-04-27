Органы опеки забрали сына у Саши Черно из-за ее проблем с алкоголем

Звезда «Дома-2» Александра Черно рассказала, что ее сына забрали органы опеки. Причиной стало злоупотребление матери алкоголем. Подробнее об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
Черно призналась, что действительно стала часто пить алкоголь.
— Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, и здесь полностью моя вина. Естественно, я уже признала полностью все свои ошибки. Я сказала о том, что в моем случае лучше не пить алкоголь — от слова «совсем». Других вариантов просто-напросто нет, — призналась Черно.
Также она пожаловалась на травлю со стороны ненавистников. По ее словам, хейтеры следят за каждым ее шагом, чтобы поймать ее на ошибках. Она утверждает, что у них есть все ее номера и они наблюдают не только за ней, но и за людьми, с которыми она общается или имела какие-либо отношения, будь то доверительные, дружеские, романтические или рабочие.
— Они следят за тем, в какие группы я пишу в Telegram, во сколько ложусь спать, когда выпиваю, когда вожу ребенка куда-то… За всеми абсолютно моими передвижениями! — возмутилась Черно.
Она вспомнила, что однажды увидела пост, в котором говорилось: «Мы все равно рано или поздно ее подловим, потому что ее слабости — это мужики-болтуны и алкоголь». И, по ее словам, так и произошло.
Однако она заявила, что не снимает с себя таким образом ответственность за произошедшее.
— Я не знаю, что мне делать. Я хочу просто жить спокойно, чтобы меня никто не трогал! — завершила пост звезда «Дома-2».
Это не первый скандал с органами опеки и Черно. В 2023 году стало известно, что звезда реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз подверглась проверке со стороны органов опеки. В социальных сетях девушка часто дает интервью о личной жизни, но в итоге получает только отрицательные комментарии, среди которых бывали заявления об ошибочном воспитании детей.