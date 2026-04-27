Соловьев проведет дебаты с Боней утром 28 апреля в прямом эфире

Соловьев ответил на обращение Бони и во время съемок программы «Вечер» обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона». Позже журналистка Ксения Собчак подала заявление в Следственный комитет Владимира Соловьева из-за его слов в адрес Бони.