В Москве отремонтируют два здания из ансамбля жилых домов фабрики Гознака

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Жилые здания из ансамбля домов фабрики «Гознак» на Мытной улице в Москве капитально отремонтируют. Об этом сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков.
«Проекты предполагают масштабную модернизацию внутридомовых инженерных сетей. В обоих зданиях предусмотрена замена систем электроснабжения, отопления, стояков горячего и холодного водоснабжения и канализации. Для повышения безопасности и энергоэффективности в домах также отремонтируют кирпичные вентиляционные шахты и дымоходы, заменят утеплитель чердачных перекрытий, приведут в порядок деревянные конструкции кровли и обработают их огнебиозащитным составом», — сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе фасадных работ специалисты расчистят от старых покрытий кирпичные стены и цоколи зданий, после этого поверхности обработают защитными составами, восстановят штукатурный слой и окрасят согласно историческому колористическому решению. На балконах отремонтируют бетонные плиты, обновят гидроизоляцию и напольное покрытие, покрасят металлические ограждения.
«В подъездах заменят оконные блоки на деревянные с сохранением исторической расстекловки, а также установят новые входные двери. Специалисты проведут работы и налестничных маршах: восстановят геометрию ступеней, укрепят металлические ограждения, обновят деревянные перила. Бетонные полы также обновят и покроют защитным составом. После монтажа новых инженерных коммуникаций в квартирах и местах общего пользования выполнят локальный восстановительный ремонт. Кроме того, специалисты укрепят кирпичные стены и бетонные перекрытия подвалов, а на крышах заменят гидроизоляционное покрытие и защитные ограждения», — заверили в комитете.
Жилой квартал для работников фабрики «Гознак» возвели во второй половине 1920-х годов между Мытной и Люсиновской улицами по проектам М. Певзнера и Н. А. Алексеева. Позже, в 1930-х годах, под руководством архитектора Н. М. Курочкина часть зданий надстроили дополнительными этажами.
«Положительные заключения госэкспертизы получили проекты ремонта двух из 12 домов ансамбля. Они являются ценнымпримером жилой застройки, характерной для эпохи советского авангарда, поэтому все предстоящие работы предполагают сохранение архитектурногооблика объектов. При этом солидный возраст зданий требует ряда инженерных решений, направленных на повышение безопасности и комфорта для жителей в соответствии с современными стандартами, что также учтено в проектной документации», — заключили в ведомстве.