Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шендерюк-Жидков: Литва становится плацдармом наступления НАТО

Сенатор — о наращивании военного присутствия в регионе.

Литовская Республика превращается в плацдарм военной активности НАТО. Об этом в понедельник, 27 апреля, в интервью ТАСС заявил член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

«Литва последовательно превращается в плацдарм военной активности НАТО. Формирование 1-й литовской дивизии — это не оборонительная мера, это демонстративное наращивание наступательного потенциала. Особого внимания заслуживает масштаб финансовых обязательств: направить 70% оборонного бюджета на одно соединение — это не просто военное планирование, это политический сигнал», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что при этом литовское руководство делает подобные шаги на фоне реальных экономических трудностей населения, «фактически жертвуя социальной стабильностью ради геополитических фобий».

В Литве остались недовольными учениями по контролю калининградского транзита.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше