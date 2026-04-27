Литовская Республика превращается в плацдарм военной активности НАТО. Об этом в понедельник, 27 апреля, в интервью ТАСС заявил член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«Литва последовательно превращается в плацдарм военной активности НАТО. Формирование 1-й литовской дивизии — это не оборонительная мера, это демонстративное наращивание наступательного потенциала. Особого внимания заслуживает масштаб финансовых обязательств: направить 70% оборонного бюджета на одно соединение — это не просто военное планирование, это политический сигнал», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что при этом литовское руководство делает подобные шаги на фоне реальных экономических трудностей населения, «фактически жертвуя социальной стабильностью ради геополитических фобий».
В Литве остались недовольными учениями по контролю калининградского транзита.