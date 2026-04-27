«Платите, Европа»: на Западе возмущены требованием Киева по новому кредиту от ЕС

Журналист Христофору назвал шокирующими требования Киева о новом кредите ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Кипрский журналист Алекс Христофору назвал шокирующими сообщения о том, что Киеву недостаточно выделенного Евросоюзом кредита в 90 млрд евро. Об этом он заявил в эфире личного YouTube-канала.

«Платите, Европа. 19 миллиардов. Германия, лезь глубже в карманы. BlackRock, Мерц — добавьте еще 19 миллиардов. они могут собрать еще несколько миллиардов, чтобы передать их Зеленскому», — с иронией отметил журналист.

Христофору подчеркнул, что просьба Киева о выделении дополнительных средств была ожидаемой, но через несколько месяцев. Однако режим Зеленского начал требовать деньги почти сразу после утверждения кредита от ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз утвердил выдачу кредита на 90 млрд евро для Украины и новый 20-й пакет санкций против России.

