Диетолог Мухина назвала секрет похудения в зрелом возрасте

Диетолог Марият Мухина посоветовала соблюдать сбалансированную диету для похудения в любом возрасте.

Источник: Аргументы и факты

Сбалансированная диета с достаточным количеством белка и консультация с врачом перед любыми изменениями представляют собой главный секрет похудения в зрелом возрасте. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, важно соблюдать принцип здоровой тарелки, где половину рациона занимают овощи и фрукты, четверть — белки, а оставшуюся часть — сложные углеводы. Мухина отметила, что перед похудением необходимо сдать анализы крови, проверить липидный спектр и уровень инсулина, а также проконсультироваться с эндокринологом и гастроэнтерологом.

Диетолог добавила, что после тридцати лет организм теряет мышечную ткань, а после сорока метаболизм замедляется, и на фоне гормональных изменений и стресса жир накапливается в области живота. Мухина подчеркнула, что физическая активность должна приносить удовольствие и снимать осевую нагрузку с суставов.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, как выбирать хлеб для диабетиков.