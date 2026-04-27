Диетолог Мухина назвала секрет похудения в зрелом возрасте

Сбалансированная диета с достаточным количеством белка и консультация с врачом перед любыми изменениями представляют собой главный секрет похудения в зрелом возрасте. Об этом в беседе с НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
По словам специалиста, важно соблюдать принцип здоровой тарелки, где половину рациона занимают овощи и фрукты, четверть — белки, а оставшуюся часть — сложные углеводы. Мухина отметила, что перед похудением необходимо сдать анализы крови, проверить липидный спектр и уровень инсулина, а также проконсультироваться с эндокринологом и гастроэнтерологом.
Диетолог добавила, что после тридцати лет организм теряет мышечную ткань, а после сорока метаболизм замедляется, и на фоне гормональных изменений и стресса жир накапливается в области живота. Мухина подчеркнула, что физическая активность должна приносить удовольствие и снимать осевую нагрузку с суставов.
