Беглов рассказал Путину о строительстве пяти новых разводных мостов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту Владимиру Путину о строительстве в городе пяти новых разводных мостов. Рабочая встреча стала заключительным этапом петербургской поездки главы государства.

Большой Смоленский мост уже практически полностью смонтирован, отметил губернатор. По его словам, в 2027 году по нему будет открыто рабочее движение, а в 2028-м — будут достроены все развязки.

Александр Беглов доложил о прогрессе в строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Кроме того, мост в Отрадном в составе второй кольцевой автодороги (КАД-2) планируют запустить до 2030 года, работа над ним уже ведется, уточнил петербургский губернатор.

Господин Беглов также рассказал о соблюдении строгого графика при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом. По его словам, специалисты уже приступили к активной фазе строительно-монтажных работ. Проект должен сократить время в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут.

