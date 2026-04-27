Беглов рассказал Путину о строительстве пяти новых разводных мостов в Петербурге

Александр Беглов доложил о прогрессе в строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста в составе широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Кроме того, мост в Отрадном в составе второй кольцевой автодороги (КАД-2) планируют запустить до 2030 года, работа над ним уже ведется, уточнил петербургский губернатор.