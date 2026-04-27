Андреева заявила, что в матче с Бондарь испытала серьезные проблемы

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева испытала серьезные проблемы во время матча с представительницей Венгрии Анной Бондарь на турнире в Мадриде. Комментарий Андреевой ТАСС предоставлен пресс-службой Женской теннисной ассоциации.
Андреева одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5) и вышла в четвертьфинал. В третьем сете Андреева вела со счетом 5:1, но потеряла преимущество и выиграла лишь на тай-брейке.
«Сегодня у меня явно были проблемы на корте, но я суперсчастлива, что смогла довести матч до победы. У меня была буря эмоций внутри, и я старалась с ними справиться. Старалась завести себя в третьем сете. Я вела, но довела все до тай-брейка, допускала много промахов, не была достаточно агрессивной. Все это привело к тай-брейку, и когда я победила, я выдохнула с облегчением», — сказала Андреева.
В четвертьфинале россиянка сыграет с представительницей Канады Лейлой Фернандес.