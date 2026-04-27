В Мурманске подвели итоги II Форума-фестиваля «День мецената»

Форум-фестиваль также стал площадкой для формирования практических инструментов развития отрасли. В рамках программы прошли стратегические сессии, методические семинары, мастер-классы и питчинги проектов, которые участники назвали точками роста для новых партнерств. Отдельное внимание было уделено аналитике: на площадках форума были представлены исследования медиаполя благотворительности и законодательства о меценатстве в странах БРИКС, которые станут основой для дальнейших методических рекомендаций и развития отрасли. Особое значение участники придали роли партнерства государства и частных инвесторов, а также общественной значимости самого Дня мецената и благотворителя.