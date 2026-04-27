В Мурманске подвели итоги II Форума-фестиваля «День мецената»

МУРМАНСК, 27 апреля. /ТАСС/. II Форум-фестиваль «День мецената», который объединил культурные институции, бизнес, некоммерческий сектор и образовательные организации по всей стране, завершился в Мурманске. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Форум стал одной из крупнейших площадок для обсуждения роли частной поддержки в развитии культуры и смежных сфер. В течение трех недель мероприятия прошли в десятках городов России, объединив профессиональное сообщество вокруг темы нового меценатства. Итоги 21-дневной программы подвели на пресс-конференции “Меценатство без границ: культура, наука, образование”, которая прошла в Мурманском арктическом университете», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главным итогом форума стало формирование запроса на расширение самой модели меценатства — от поддержки культурных проектов к системным инвестициям в науку, образование и развитие человеческого капитала. Мурманская область была представлена как территория, где меценатство становится инструментом комплексного развития — на стыке культуры, образования и социальной повестки.
Форум-фестиваль также стал площадкой для формирования практических инструментов развития отрасли. В рамках программы прошли стратегические сессии, методические семинары, мастер-классы и питчинги проектов, которые участники назвали точками роста для новых партнерств. Отдельное внимание было уделено аналитике: на площадках форума были представлены исследования медиаполя благотворительности и законодательства о меценатстве в странах БРИКС, которые станут основой для дальнейших методических рекомендаций и развития отрасли. Особое значение участники придали роли партнерства государства и частных инвесторов, а также общественной значимости самого Дня мецената и благотворителя.
