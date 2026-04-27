День рождения завершился стрельбой из-за торта: есть пострадавшие

На вечеринке в честь дня рождения Джиту Сани в Индии погибли три человека. Отмечается, что стрельба началась из-за торта. Об этом сообщает Times of India.
Празднование в спортивном зале завершилось у дома, где трое друзей размазали торт по лицу именинника, что вызвало ссору с Джитой. Мужчины вернулись с оружием, и началась стрельба.
Трое приглашенных: Амардин, Маниш и Акаш получили смертельные ранения и были госпитализированы, но спасти их не удалось. Полиция сформировала шесть групп для ареста обвиняемых, некоторые из которых уже задержаны. Разыскиваются остальные причастные к преступлению.
