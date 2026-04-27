Врач Манина перечислила самые опасные для россиян аллергены весной

Врач Ирина Манина заявила, что береза и орешник представляют главную опасность для аллергиков весной.

Источник: Аргументы и факты

Главным аллергеном весны в России остается береза, пыльца которой способна переноситься на сотни километров, а зацветающие ветки вербы представляют серьезную опасность для аллергиков в закрытых помещениях. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт Ирина Манина.

По словам специалиста, в тройку лидеров аллергенов также входят орешник, чьи плоды могут вызывать анафилаксию, и ольха, зацветающая первой после схода снега. Манина отметила, что сосна, кипарисы, дуб и ясень тоже представляют угрозу, а почвенные грибки поднимаются в воздух при вспашке земли.

Врач объяснила, что аллергию отличает отсутствие температуры, прозрачные выделения из носа и изматывающий зуд в глазах и ушах. Манина рекомендовала умываться и мыть голову после улицы, использовать маски и очки, а также промывать нос морской водой. Эксперт добавила, что в России проходит регистрацию новая вакцина от пыльцы березы, требующая около пяти инъекций для полного излечения.

Ранее биолог Анна Баранова назвала лучший способ вылечить аллергию.