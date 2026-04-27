Врач Манина перечислила самые опасные для россиян аллергены весной

Врач объяснила, что аллергию отличает отсутствие температуры, прозрачные выделения из носа и изматывающий зуд в глазах и ушах. Манина рекомендовала умываться и мыть голову после улицы, использовать маски и очки, а также промывать нос морской водой. Эксперт добавила, что в России проходит регистрацию новая вакцина от пыльцы березы, требующая около пяти инъекций для полного излечения.