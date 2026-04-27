Ракчеев считает, что его драка встряхнула «Спартак» в матче МХЛ с «Авто»

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Драка Никиты Ракчеева во втором матче полуфинала плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с соперником из «Авто» встряхнула остальных игроков «Спартака» по ходу матча, в котором москвичи уступали в счете. Такое мнение Ракчеев высказал ТАСС.
«Спартак» одержал победу со счетом 5:2 и сравнял счет в серии до четырех побед (1−1). В первом периоде при счете 1:2 Ракчеев нанес два удара сопернику из «Авто» Георгию Кайгородову, который до этого ударил его клюшкой. Ракчеев по итогам того момента получил двойной малый штраф.
«Сегодня вышли доказывать, что вчерашнее поражение было случайностью. Думаю, та ситуация с дракой дала свои плоды, встряхнула команду», — сказал Ракчеев.
Хоккеист, ставший обладателем Кубка Харламова в прошлом году, сравнил «Авто» с «Чайкой», у которой «Спартак» год назад выиграл в полуфинале со счетом 4−2 в серии. «Чайка» более агрессивная команда, которая может навязать борьбу и вывести на эмоции", — отметил он.
Следующий матч «Спартак» и «Авто» проведут 30 апреля на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.