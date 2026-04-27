Эксперт Лоикова объяснила резкий рост спроса на работу вахтой у молодежи

Карьерный консультант Зулия Лоикова заявила, что рост спроса на вахту среди молодежи продиктован условиями труда.

Источник: Аргументы и факты

Работа вахтовым методом пользуется особым спросом у молодежи, а число резюме от соискателей в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось на 97% за 2025 год. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала карьерный консультант Зулия Лоикова.

По словам эксперта, работодатели предлагают начинающим специалистам до двухсот пятидесяти тысяч рублей в месяц, что позволяет быстро заработать финансовую подушку и получить ипотеку.

Лоикова отметила, что все чаще на вахту едут девушки, занимая позиции поваров, лаборантов и администраторов, мотивируясь соцпакетом и быстрым карьерным ростом. Эксперт добавила, что формат работы воспринимается как полноценный отпуск длиной в месяц, а удаленность от цивилизации и четкий график помогают зумерам бороться с выгоранием.

Ранее Зулия Лоикова сказала, какие навыки помогут в успешном трудоустройстве.